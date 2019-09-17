09 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
банк &quot;Открытие&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени неизвестный, угрожая пистолетом, похитил из офиса банка "Открытие" 1,2 млн

В Тюмени обокрали офис банка "Открытие".
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В 9.50 областным силовикам сообщили, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, украл деньги из отделения банка, расположенного на Щербакова. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа, нападавшего ищут, сообщил Накануне.RU замглавы пресс-службы областного управления МВД Антон Каморников.

"Похищено 1,2 млн руб., принадлежащие банку, эти деньги застрахованы. Никто из клиентов и сотрудников не пострадал. Офис планирует возобновить работу после 15.00", - рассказал Накануне.RU пресс-секретарь банка по УрФО Сергей Антонов.

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В Тюмени неизвестный, угрожая пистолетом, похитил из офиса банка "Открытие" 1,2 млн

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Теги: Открытие, банк, кража



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