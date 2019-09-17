В Екатеринбурге открыта "горячая линия" по проблемам с подключением отопления: куда жаловаться

Прокуратура Екатеринбурга организовала "горячую линию" по нарушениям законодательства в сфере ЖКХ в ходе отопительного сезона 2019-2020 годов. Об этом Накануне.RU сообщили в областном надзорном ведомстве.

О любых нарушениях в данной сфере можно сообщать по номеру телефона 229-59-24. В своих обращениях жителям Екатеринбурга необходимо указывать конкретный адрес проживания (либо реквизиты социального объекта) и контактный телефон, управляющую организацию, обслуживающую жилой дом, а также суть проблемы.

Как заверили в ведомстве, в случае выявления нарушений закона прокуратурой города будут незамедлительно приняты самые исчерпывающие меры реагирования.

Напомним, отопление в Екатеринбурге дадут в четыре этапа. До 10 октября город должен быть подключен полностью.

Ранее региональные власти заявляли, что Свердловская область почти на 100% готова к предстоящей зиме. Однако в уральском полпредстве были на этот счет определенные сомнения.