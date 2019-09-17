Если за год мирно мирно разрешить конфликт в Донбассе не удастся, Киев перейдет к "радикальным мерам", - глава МИД Украины

У Украины есть от силы год для мирного решения военного конфликта в Донбассе. Об этом сказал на канале ICTV министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он много говорил об урегулировании конфликта, но до какой-либо конкретики дело так и не дошло.

Так, он назвал попытки Киева разрешить конфликт "формулой Зеленского" - явная попытка оправдаться за отказ от "формулы Штайнмайера", предполагающей предоставление Донбассу особого статуса после выборов с закреплением в конституции.

Сама "формула Зеленского", по словам украинского министра, говорит о том, что Украина предпримет все шаги для разрешения конфликта и не может ждать пять лет. Что же это за шаги, осталось неясным. Из всех идей президента Владимира Зеленского, которые анонсировал Пристайко, он упомянул лишь ситуацию с выплатой пенсий: чтобы человек не приезжал каждые 60 дней отмечаться, а делал это раз в год. Хотя это никак не решает проблему конфликта.

Однако Пристайко пригрозил, что если через год урегулировать конфликт не удастся, то Киев перейдет к "другим радикальным мерам".

"Какими могут быть наши радикальные шаги? Я скажу, президент, в принципе, – это верховный главнокомандующий. У него в конечном счете нет других выходов как защищаться до конца. Это наше государство", - намекнул Пристайко.

Также он отметил, что формула обмена "всех на всех" "не является жизнеспособной".

Напомним, после обнадеживающих заявлений о готовности провести выборы в Киев спешно приехал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. И Пристайко на совместном с ним брифинге отрекся от особого статуса Донбасса, заявив, что максимум, на что может рассчитывать Донбасс, - это "децентрализация". А вчера от своих заявлений отрекся и Зеленский.