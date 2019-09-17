Мамаев и братья Кокорины вышли из колонии и уехали на черном "Гелендвагене"

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также младший брат Кокорина Кирилл, покинули территорию исправительной колонии в Белгородской области.

6 сентября они были освобождены судом условно-досрочно. По условиям УДО, все трое будут находится под наблюдением до конца 2019 года.

Как передает "Интерфакс", футболисты не стали общаться с прессой. Все трое сели в черный Mercedes-Benz и уехали.

#КокоринМамаев Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев вышли на свободу pic.twitter.com/p3YkzcZrQT — СЭ Футбол (@se_football) 17 сентября 2019 г.

Вероятно, это был автомобиль отчима Кокорина, на котором он утром наехал на журналиста издания Life.

Напомним, 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области принял решение освободить отбывающих срок игроков. Главным аргументом, которым руководствовался суд, стали положительные характеристики от начальника ИК-4, где сидели футболисты.

Прокуратура не стала обжаловать решение об УДО. Обвинение поддержало ходатайства, поскольку спортсмены "зарекомендовали себя с положительной стороны". Полный срок у Кокорина должен был закончиться в декабре этого года, у Мамаева – в ноябре.