Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка

Кипрская структура российского миллиардера Виктора Вексельберга из-за американских санкций не может получить проценты по займу, который она предоставила британскому банку Cynergy еще до введения санкций.

Решение вынес Высокий суд Англии и Уэльса. Речь идет о процентах по займу в 37 млн долларов, сообщает РБК.

Cynergy обещал покрыть все задолженности, как только санкции США в отношении Вексельберга и его бизнес-структур перестанут действовать.

Россиянин был внесен в американский санкционный список в апреле 2018 года. В декабре адвокат Вексельберга подал ходатайство в Минфин США об отмене санкций.

В июне 2018 года сообщалось, что швейцарские банки заблокировали счета Виктора Вексельберга, опасаясь попасть под американские санкции.

В июле Вексельберг продал свою швейцарскую компанию "Ренова менеджмент"российской компании, которая принадлежит его партнерам, с целью уйти от американских санкций.