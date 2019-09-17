09 Октября 2020
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Общество Свердловская область
штраф за неуплату парковки, листовка (2018) | Фото: Накануне.RU

Готовьте деньги: в центре Екатеринбурга появятся новые платные парковки

В самое ближайшее время в центре Екатеринбурга появятся новые платные парковки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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По данным мэрии, их общая вместимость составит 67 машино-мест. Уже скоро круглосуточная платная парковка на автодорогах общего пользования местного значения появится по улице Бориса Ельцина вдоль дома №6 (Башня Исеть), вместимость составит 16 машино-мест. Также припарковать авто можно будет на улице Боевых дружин вдоль Ельцин-центра, вместимость этой автостоянки - 26 машино-мест. А еще одно место, где можно будет оставить свое транспортное средство, расположено вдоль здания по адресу улица Луначарского, 128 - здесь под парковку выделят 25 мест.

"Расширение платного парковочного пространства Екатеринбурга - одна из актуальных задач, призванная решить проблему бессистемной парковки средств транспорта. И новые места для организованной стоянки автотранспорта создаются в первую очередь для того, чтобы справиться с этой проблемой и создать возможность для комфортного передвижения пешеходов, средств общественного транспорта и автомобилей. Тем более, что они будут находиться они на территории с высокой плотностью застройки и большой транспортной нагрузкой на прилегающую улично-дорожную сеть", - прокомментировал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

парковка, знак парковки, стоимость(2018)|Фото: Накануне.RU

Как напомнили в мэрии, в мае 2014 года в районе улиц Попова и 8 Марта был реализован пилотный проект по введению платной парковки на дорогах Екатеринбурга. С тех пор в уральской столице действует свыше 2 тысяч парковочных мест, проект "Парковочное пространство Екатеринбурга" реализует сегодня МБУ "Городская служба автопарковок".

Как уже сообщало Накануне.RU, весной этого года в Екатеринбурге разрешили строить парковку под Площадью 1905 года. Решение было принято Управлением охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Сама площадь поделена на две части: территория под памятником Владимиру Ленину и парковка. Под этими объектами можно проводить благоустройство, строить подземную инфраструктуру (туннелей метрополитена, подземных парковок) и ремонтировать коммуникации. Запрещено же прокладывать новые инженерные коммуникации и проводить земляные работы без предварительного археологического обследования.

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Готовьте деньги: в центре Екатеринбурга появятся новые платные парковки

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Теги: парковки, улицы, Екатеринбург



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