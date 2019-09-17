09 Октября 2020
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террорист ИГИЛ (2016) | Фото: i.obozrevatel.ua/

В тюменской "матрешке" и еще 14 регионах России раскрыты террористические ячейки

В Тюменской области, Югре, на Ямале и еще 14 регионах России нашли законспирированные террористические ячейки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России, генерал-майора Олега Ильиных.
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Скрытые ячейки запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" в 2019 г. нашли также в Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях, Москве, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской областях, Дагестане, Адыгее, Кабардино-Балкарии и Чечне. Их выявили во время совместных мероприятий МВД и ФСБ России. Всего за первое полугодие выявлено 972 преступления террористического характера.

Напомним, ранее в рамках расследования уголовного дела о финансировании "работы" запрещённой в России террористической организации "Исламское государство", сотрудники ФСБ, СК и МВД провели обыски в нескольких регионах страны. Коснулись они и Урала – мероприятия прошли в ХМАО. Тогда речь шла о 8 млн руб.

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В тюменской "матрешке" и еще 14 регионах России раскрыты террористические ячейки

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Теги: терроризм, ячейка, ФСБ, МВД, Олег Ильиных



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