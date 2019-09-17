Под Киевом сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины Гонтаревой

Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, заявила, что ее дом под Киевом в селе Гореничи сожгли неизвестные. Это произошло в ночь на 17 сентября.

По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом сгорел полностью. В нем не было никого.

"Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается", - возмутилась она.

В ночь на 5 сентября машина невестки Гонтаревой была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева.

Глава МВД Украины Арсен Аваков написал в Twitter, что поджог дома Гонтаревой - "проявление криминального давления". И добавил, что тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ на Украину, - враг.

Сейчас Гонтарева находится в Лондоне на лечении после того, как недавно ее сбил автомобиль. Она уверена, что все эти события связаны, а за ней охотятся. Интересно, что 12 сентября дома у Гонтаревой прошел обыск по уголовным делам против экс-президента Петра Порошенко.

Напомним, Гонтарева была уволена с поста главы НБУ, который возглавляла 4 года, в прошлом году.