Отчим Кокорина на Mercedes наехал на журналиста у входа в колонию

Сотрудники ГИБДД составили протокол в отношении отчима футболиста Александра Кокорина Кирилла Логинова за наезд на Mercedes на журналиста.

Инцидент произошел возле колонии в Белгородской области, откуда сегодня должны выпустить футболистов Кокорина и Павла Мамаева.

"Гелендваген" начал сдавать назад и задел корреспондента Life, сообщается на сайте издания. Врачи диагностировали у него перелом пальца ноги.

Журналисты у входа в колонию ожидают выхода футболистов. Как сообщалось, их выпустят в первой половине дня.

По условиям УДО они будут находится под наблюдением полиции до конца 2019 года. Как передает Regnum, об этом сообщил адвокат спортсменов Юрий Падалко.

Напомним, после громкого задержания футболистов отчим Кокорина разместил заявление с извинениями за действия сына. Кирилл Логинов заявил, что Александр "сожалеет" о том, что ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне, и "хотел публично извиниться после допроса в полиции, но не успел этого сделать".