В Югре стартовал опрос о снижении ценза оседлости

На портале "Открытый регион – Югра" стартовало голосование "Развитие жилищной сферы". Опрос, в котором могут принять участие жители округа, позволит властям принять решение по цензу оседлости, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В начале сентября инициативная группа югорчан предложила изменить условия мероприятия окружной госпрограммы "Развитие жилищной сферы" – "Предоставление семьям, имеющим 3-х и более детей, семьям, имеющим детей-инвалидов, семьям, в которых дети остались без родителей (единственного родителя), гражданам из числа молодых семей, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, субсидии на погашение задолженности по полученным ипотечным кредитам".

По условиям мероприятия, субсидия предоставляется трем категориям семьям: имеющим трех и более детей, тем, где есть дети – инвалиды, тем, где дети потеряли одного или двух родителей. Также заявитель должен постоянно проживать в автономном округе не менее 15 лет на дату исключения из единых списков, получать из бюджета Югры компенсацию части процентной ставки по ипотечным кредитам, полученным до 31 декабря 2013 г., в том числе рефинансируемого после этой даты.

Инициативная группа предложила снизить срок проживания в автономном округе для участников этого мероприятия с 15 до 6 лет. На встрече ее представителей с уполномоченным по правам человека, руководителем Общественной палаты Югры договорились вынести этот вопрос на всенародное обсуждение.

16 сентября опрос о снижении ценза оседлости открылся на портале "Открытый регион – Югра" в разделе "Сервисы"/ "Социологическая служба". Жителям округа предлагается ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы снижение срока проживания в Югре до 6 лет?".

Голосование продлится месяц. Принять участие в опросе могут только зарегистрированные пользователи портала Госуслуг. Идентификация поможет сделать процесс голосования предельно честным и избежать фальсификаций. Кроме голосования на портале обсуждение вопроса "нужны ли изменения условий госпрограммы?" пройдут на офлайн-встречах в муниципальных образованиях Югры.