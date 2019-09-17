Свердловская прокуратура: любые принудительные сборы денег в школах незаконны

В прокуратуре Свердловской области прокомментировали наболевшую проблему для многих родителей - школьные взносы.

Как рассказала старший помощник прокурора региона по правовому обеспечению, старший советник юстиции Вероника Гурышева, любые принудительные сборы денег в школах являются незаконными.

"Обязанность материально-технического обеспечения учебного процесса, надлежащего оборудования помещений лежит на образовательной организации. Это расходы по содержанию, ремонту зданий, на их охрану, затраты на приобретение компьютеров, учебников и учебных пособий. Одновременно с этим, положения Федерального закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" дают родителям право индивидуально или объединившись делать взносы, но это исключительно на добровольной основе. В таком случае родители вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований и получать сведения об их фактических расходах", - пояснила Вероника Гурышева.

Как добавила представитель прокуратуры, если образовательная организация все-таки принуждает родителя внести денежные средства, то об этом необходимо сообщать в правоохранительные органы.

Как уже писало Накануне.RU, родители школьников платят за год в среднем 5 тыс. руб. за рабочие тетради, учебники, ремонт в образовательном учреждении, а в отдельных случаях - и за коммунальные услуги.