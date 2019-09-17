09 Октября 2020
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Происшествия Курганская область
артемия (2019) | Фото:Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

В Зауралье по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело

В сентябре этого года сотрудниками Пограничного управления совместно с сотрудниками госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания Курганской области пресечена преступная деятельность по незаконной добыче водных биологических ресурсов.

В период проведения региональной оперативно-профилактической операции "Артемия" в Петуховском районе Курганской области на берегу озера Теренколь обнаружено и изъяты 14 полипропиленовых мешков с цистами артемии общим весов 377, 6 кг, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

По результатам проведенного исследования было установлено, что сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам незаконной добычей артемии на стадии цист составляет более 345 тыс. руб.

В соответствии с правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна артемия цист относится к запретным для добычи.

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов Пограничным управлением возбуждено уголовное дело.

артемия(2019)|Фото:Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

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В Зауралье по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело

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Теги: артемия, Курган, пограничники, ФСБ, уголовное дело, Теренколь



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