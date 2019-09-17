ЦБ РФ: Закредитованность населения в 75% регионах превысила пиковые значения 2013-2014 гг.

Темпы роста розничного кредитования в мае-июле замедлялись во всех федеральных округах, наиболее значительно – в Приволжском, Уральском и Сибирском. На темпы прироста влияет кредитная нагрузка, которая в 75% российских субъектов уже превышает пиковые показатели 2013-2014 гг., говорится в сентябрьском докладе Центрального банка РФ.

"Ускорение прироста розничного кредитования, наблюдавшееся с начала 2016 года, прекратилось к маю 2019 года. Годовой прирост кредитования населения к началу августа составил 21,9% против 23,8% на начало мая. Замедлению способствовали как исчерпание потенциала восстановительного роста кредитной розницы, так и меры Банка России, направленные на сдерживание чрезмерного роста отдельных сегментов розничного кредитного рынка", - отмечается в документе. При этом наиболее сильно "просел" рынок ипотечного кредитования в России.

Прирост показателей кредитного портфеля для физических лиц разнится от региона к региону, в большинстве субъектов данный показатель сейчас составляет от 15% (Вологодская область) до 27-28% (Чукотский АО, республики Тыва, Дагестан, Ленинградская область). Выше этот показатель в Крыму и Севастополе, однако, и там идет замедление прироста выдаваемых кредитов населению.

Ранее Накануне.RU сообщало о разногласиях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра экономического развития Максима Орешкина о природе экономического роста в России и проблеме "пузыря" на рынке потребительского кредитования.

Выпущенный в сентябре банкирами доклад "О денежно-кредитной политике" в целом сдержанно оценивает ситуацию на рынке и пока в ведомстве Набиуллиной, очевидно, не видят особых рисков.