ЦБ РФ: Закредитованность населения в 75% регионах превысила пиковые значения 2013-2014 гг.

09 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Уральский ФО В России Северо-Кавказский ФО Крым
Эльвира Набиуллина (2019) | Фото: Накануне.RU

ЦБ РФ: Закредитованность населения в 75% регионах превысила пиковые значения 2013-2014 гг.

Темпы роста розничного кредитования в мае-июле замедлялись во всех федеральных округах, наиболее значительно – в Приволжском, Уральском и Сибирском. На темпы прироста влияет кредитная нагрузка, которая в 75% российских субъектов уже превышает пиковые показатели 2013-2014 гг., говорится в сентябрьском докладе Центрального банка РФ.

"Ускорение прироста розничного кредитования, наблюдавшееся с начала 2016 года, прекратилось к маю 2019 года. Годовой прирост кредитования населения к началу августа составил 21,9% против 23,8% на начало мая. Замедлению способствовали как исчерпание потенциала восстановительного роста кредитной розницы, так и меры Банка России, направленные на сдерживание чрезмерного роста отдельных сегментов розничного кредитного рынка", - отмечается в документе. При этом наиболее сильно "просел" рынок ипотечного кредитования в России.

Прирост показателей кредитного портфеля для физических лиц разнится от региона к региону, в большинстве субъектов данный показатель сейчас составляет от 15% (Вологодская область) до 27-28% (Чукотский АО, республики Тыва, Дагестан, Ленинградская область). Выше этот показатель в Крыму и Севастополе, однако, и там идет замедление прироста выдаваемых кредитов населению.

Ранее Накануне.RU сообщало о разногласиях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра экономического развития Максима Орешкина о природе экономического роста в России и проблеме "пузыря" на рынке потребительского кредитования.

Выпущенный в сентябре банкирами доклад "О денежно-кредитной политике" в целом сдержанно оценивает ситуацию на рынке и пока в ведомстве Набиуллиной, очевидно, не видят особых рисков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ЦБ РФ: Закредитованность населения в 75% регионах превысила пиковые значения 2013-2014 гг.

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Эльвира Набиуллина, Максим Орешкин, ЦБ РФ, кредиты, центральный банк, закредитованность населения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети