Запрет на продажу алкоголя в небольших помещениях жилых домов хотят ввести в России

В правительстве "концептуально" поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, пишет "Коммерсант".

Как сказано в пояснительной записке, население негативно относится к размещению питейных заведений в зонах жилой застройки.

Инициатива грозит закрытием примерно 10 тыс. заведений по всей стране, прежде всего - точкам по продаже пива, отмечает издание.

Принятие закона может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка, а также привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности. Кабмин призвал доработать данный документ.

Ранее сообщалось, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя крепостью более 16,5% до 21 года будет принят в течение года.

Напомним, в Минэкономразвития не поддержали данный законопроект Минздрава. Изначально не поддерживал инициативу и Минфин, так как она дает одним производителям преференции по сравнению с другими.

О том, что будут рассмотрены варианты установления возрастной планки от 19 лет до 21 года, ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. РПЦ одобрила инициативу.

Позже Министерство здравоохранения решило внести поправку в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта. Предложено запретить продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам моложе 21 года.