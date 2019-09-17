Екатеринбуржца отправили на принудительное лечение за чудовищное убийство своего племянника

Суд в Екатеринбурге вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в убийстве своего племянника и незаконном обороте боеприпасов.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в один из дней ноября 2018 года мужчина сидел дома в поселке Рудный, куда к нему в гости приехал 17-летний племянник. У хозяина было психическое расстройство, и он, взяв кухонный нож, нанес им молодому человеку более 40 ударов, а затем - еще 17 ударов молотком по голове. Юноша скончался.

В ходе расследования также выяснилось, что мужчина незаконно приобрел и хранил дома два патрона для стрельбы из карабина. Экспертиза показала, что он не может осознавать характер и значение своих действий, а потому остро нуждается в лечении.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга применил к убийце принудительные меры медицинского характера.