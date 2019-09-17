Налоговая увидит всех. В России будет создан единый ресурс сведений о населении

Сегодня депутаты Госдумы в первом чтении рассмотрят проект федерального закона о создании единого федерального информационного ресурса сведений о населении Российской Федерации. Проект внесло Правительство, база данных, как следует из пояснений, нужна для Налоговой службы, передает корреспондент Накануне.RU.

Федеральный ресурс о населении будет формировать и вести ФНС России. Информация будет собрана, в том числе, из государственных и муниципальных информационных ресурсов органов госвласти (МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФНС, Росморречфлот), муниципалитетов, баз Пенсионного фонда и Фонда ОМС.

В федеральный ресурс о населении включаются базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице. Профильный комитет Госдумы по информполитике предложил дополнить список вносимых сведений данными о наличии у физических лиц гражданства других государств.

База данных формируется для обеспечения достоверности и актуальности информации о населении, сокращения сроков оказания государственных и муниципальных услуг. Кроме того, среди задач - "обеспечение перехода на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц" и "сокращение числа мошеннических действий при получении мер социальной поддержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, повышение собираемости платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации".

Отметим, что сейчас в России идут несколько экспериментов, для которых, возможно, единый ресурс данных о населении будет использовать. Первый - составление так называемого "портрета бедности" для адресных мер поддержки. Второй - введение налога на самозанятых, на днях Минфин подтвердил планы распространить "пилот" на регионы-доноры. Сейчас самозанятые могут добровольно "выходить из тени", но эксперты отмечали, что этот налог в будущем может стать обязательным. Единый ресурс сведений о населении даст возможность принудительно "подключить" официально неработающих, но получающих доход Россиян к системе.