В Кургане привидения расскажут горожанам о финансовых услугах

В Кургане Банк России организует День открытых дверей.

28 сентября любой желающий после предварительной записи может прийти в здание №36 на улице Ленина и зайти туда, куда в обычные дни нога "простого смертного" не имеет права ступать.

"В банковском подземелье пройдет костюмированное представление. Живущие там привидения дадут полезные финансовые советы - как не попасть в лапы мошенников, как сохранить и приумножить накопления и многое другое. В музее Отделения Курган экскурсанты смогут заглянуть в кладовую ценностей, посмотреть, как одевались банковские сотрудники век назад, узнают, где в Курганской области появился первый банк", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Отделения по Курганской области Уральского ГУ ЦБ РФ.

Также специалисты банка расскажут о биометрических данных.

Чтобы попасть в банк в этот день нужно записаться, позвонив по телефону 495-000. С собой необходимо взять паспорт.

День открытых дверей пройдет с 10.00 до 18.00.