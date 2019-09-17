На Украине расстреляли ополченца ДНР из батальона "Пятнашка"

На Украине неизвестные расстреляли в упор ополченца ДНР, бойца батальона "Пятнашка" Романа Джумаева, об этом пишут украинские СМИ.

Инцидент произошел в Мариуполе в квартире ополченца.

Сообщается, что убийцы выпустили в Джумаева не менее семи пуль. Ополченец скончался от полученных ранений до приезда "скорой помощи".

В 2017 году Джумаева задержали и обвинили в участии в террористической организации, в августе этого года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.