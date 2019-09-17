В Прикамье бывший замминистра, предположительно, расстрелял несколько собак

В Пермском крае бывший заместитель регионального министра промышленности (покинул пост несколько лет назад) якобы расстрелял в своем охотхозяйстве нескольких собак, передает корреспондент Накануне.RU.

В одной из групп "ВКонтакте" появился пост о том, что 15 сентября в охотхозяйстве "Глухарь", что в Горнозаводском районе Прикамья, его владелец Виктор Усенко якобы расстрелял четырех лаек, причем сделал это в присутствии районного охотоведа Виктора Козлова.

Пресс-секретарь краевого минприроды Ксения Истомина сообщила Накануне.RU, что "случившееся – вопиющий случай человеческой жестокости".

"Мы со своей стороны этот случай не оставим без должного внимания. В отношении охотинспектора, присутствующего при этом инциденте, запущен приказ о проведении служебной проверки. Директор охотхозяйства с начала 2017 г. в правительстве Пермского края не работает", - уточнила Истомина.

В пресс-службе краевого управления МВД Накануне.RU рассказали, что в горнозаводский городской отдел полиции сообщили, что в одном из охотхозяйств на территории района мужчина расстрелял четырех собак.

"Информация поступила в дежурную часть по телефону от владельца животных, 44-летнего жителя Лысьвы. Полицейские проводят проверку по указанным фактам и выясняют все обстоятельства", - сообщили в управлении.