Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400 или С-300

Президент РФ Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские системы ПВО С-400 или С-300 для отражения атак дронов на свои нефтяные предприятия.

14 сентября на один из крупнейших в мире НПЗ Saudi Aramco в Абкаике была совершена атака дронов. За ней последовал взрыв и пожар. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Как заявил российский лидер на саммите в Анкаре, властям страны достаточно "принять мудрое государственное решение", чтобы защитить свою страну.

Путин напомнил, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция - С-400, предложив Саудовской Аравии последовать их примеру, передает Regnum.

Напомним, атаки привели к сокращению добычи нефти до 5,7 млн баррелей в сутки. Это примерно половина ежесуточного объема нефтедобычи Saudi Aramco. Сокращение добычи привело к скачку мировых цен на нефть.