ОПЕК уйдет в плюс? За долю рынка Саудовской Аравии поборются Россия и Штаты

Сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии до 5,7 млн баррелей в сутки после атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Saudi Aramco может привести к увеличению квот в рамках ОПЕК +. Мера позволит сохранить баланс на рынке, но решение добывающие страны могут принять не скоро.

Ночью 14 сентября беспилотники атаковали в Саудовской Аравии нефтяное месторождение Хураис и предприятие по первичной очистке нефти на месторождении рядом с городом Абкаик. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. После этого государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении суточной добычи в два раза. Рынок отреагировал незамедлительно: фьючерсы Brent 16 сентября взлетели сразу на 19% - до $71 за баррель.

На фоне скачков цен со стороны руководителей нефтегазовых компаний прозвучали предложения скорректировать квоты на второе полугодие 2019 г. "Мне представляется, что некоторое увеличение квот для стран, входящих в ОПЕК+, было бы приемлемым. Это позволит сохранить баланс на рынке, который достигнут, и иметь комфортный диапазон для производителей и потребителей - $55-65 за баррель нефти", - сообщил ТАСС глава компании "Газпром нефть" Александр Дюков. При этом он отметил, что уверенно говорить о необходимости такого шага и о параметрах обновленной квоты пока нельзя, так как рынок еще неспокоен.

Саудовская Аравия - крупнейший экспортер нефти в мире, и сокращение добычи даже на 1-2 млн баррелей уже играет роль для глобального рынка, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Если сокращение добычи продлится долго - две-четыре недели - то необходима координация со стороны ОПЕК+.

"С одной стороны, саудитам будет жалко перераспределять свою долю, так как внутри ОПЕК у них полно врагов, тот же самый Иран. Но Иран как раз не сможет взять на себя дополнительные объемы добычи: он находится под санкциями и не выбирает даже ту квоту, которая у него есть. Поэтому на определенный объем увеличить добычу может Россия и другие страны. Перед саудитами встает выбор: либо они доверяют партнерам по ОПЕК+ и перераспределяют квоты, либо никто ничего не делает и их объемы заместит США", - поделился своим мнением с Накануне.RU Юшков.

Лихорадить нефтяной рынок из-за поступающих новостей может еще ближайшие пару недель, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Мы не ожидаем роста цены на нефть выше $80 в этом месяце, однако котировки будут очень волатильными, возможно, ближайшие пару недель. Рынок будет очень чувствительно отыгрывать новости вокруг нефти и, связанной с этим, геополитики. Рост может подпитываться маржинколами. Противопоставить этому процессу нечего, кроме "словесных интервенций". Реакция ОПЕК+, если и будет, то запоздалой, решение о возможном увеличении добычи может последовать не ранее декабря, в США к тому времени могут увеличить добычу на 150-200 тыс. баррелей в сутки", - отметил он.

В случае роста цен, ряд проектов США становятся рентабельными, добыча будет расти. Штаты, отметим, уже заявили о планах увеличить добычу в октябре на 1%. Если с ОПЕК+ саудиты позднее смогут договориться об уменьшении квот, то "подвинуть" США, если они займут место Саудовской Аравии на рынке, получится только с помощью метода понижения цены - американские проекты вновь станут нерентабельными, отмечает Юшков. Это будет болезненно для всех игроков и грозит развалом сделки ОПЕК +. Аналитик не исключил третий сценарий, на который могли бы рассчитывать саудиты. Однако, он очень рискованный.

"Возможно, саудиты намеренно все это сделали, и, может быть, взрывов никаких не было. Мы ничего такого не видели - видели только какой-то пожар на кадрах и все. Может быть, они как раз это сделали для того, чтобы устроить шоковую ребалансировку рынка ОПЕК+. Сокращаешь добычу на 50% и ждешь неделю - полторы, пока все страны мира проедают запасы, которые накопили годами", - предположил эксперт.

Юшков подчеркнул, что никто не понимает, что в действительности произошло в Саудовской Аравии, и заявил, что их версии можно было бы доверять, если бы до этого не было двух инцидентов с танкерами, которые аналитик охарактеризовал как "очень мутная история". Он напомнил, что Саудовская Аравия ранее обвинила Иран в нападении на танкеры в Амурском проливе: был показан один кадр, демонстрирующий вмятину на корме судна. При этом ни один человек не пострадал, ни один танкер не затонул и даже разливов нефти не произошло. Не исключено, что атака дронов является провокацией Саудовской Аравии к тому, чтобы США начали военные действия против Ирана.

Как бы то ни было, инцидент уже запустил обсуждение о квотах внутри ОПЕК +. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия пока не видит необходимости в принятии экстренных мер в рамках сделки, и надо посмотреть, как будет развиваться ситуация по восстановлению этой инфраструктуры в Саудовской Аравии. Россия (в первую очередь Западная Сибирь, которая столкнулась с падением добычи) может получить выгоду, даже если решение об увеличении квот не будет принято.

"Если будет существенное долгосрочное повышение цен на нефть, дорогостоящее применение новых технологий станет рентабельным, и его начнут более активно применять на старых месторождениях, чтобы продлить им жизнь, но, в целом, пока это никак на нас не влияет. Как сказал Новак - будем смотреть что происходит дальше", - пояснил Юшков. Отметим, что все аналитики единодушно сходятся во мнении, что в случае перераспределения квот в России наращивать добычу будет "Роснефть".

Экономист Василий Колташов заявил Накануне.RU, что скорее всего в ОПЕК + постараются извлечь выгоду из снижения предложения нефти, не увеличивая объемы добычи, а только за счет возросшей цены поставок.

"Это был бы логичный сценарий. Но здесь ситуация противоречивая. С одной стороны, повышение цен на нефть выгодно, а с другой - оно произошло в довольно непростой экономической ситуации, повторяющей 2018 г. Тогда осенью также были колебания на рынках и серьезные ожидания начала новой волны кризиса. Этого не произошло, но сейчас в силу того, что ситуация в развивающихся экономиках вновь ухудшается, нефтяные котировки могут потянуть вниз мировую торговлю. Повышение цен на нефть только ухудшает положение промышленных стран, которые принято называть развивающимися. Взлет опасен тем, что может перерасти в столь же сильный обвал, и обвал этот не ограничится уровнем августа - сентября, он пойдет дальше. Я думаю, что все-таки если страны и будут наращивать добычу, то только чтобы временно компенсировать долю Саудовской Аравии, которая обещает вернуться к поставкам очень быстро", - заявил эксперт.