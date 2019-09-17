В Кургане столкнулись две "девяносто девятых": пострадали четыре человека

В Кургане в дорожной аварии пострадали четыре человека.

ДТП произошло в 17.00 16 сентября возле дома №24 на улице Мостостроителей, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

ВАЗ-21099, за рулем которой был мужчина 1981 года рождения, выехал на встречную полосу и врезался в еще один ВАЗ-21099 под управлением мужчины 1971 года рождения.

Оба водителя и два их пассажира - молодая девушка и женщина - получили различные травмы.