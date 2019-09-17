В Екатеринбурге вспыхнула крыша магазина "Монетка"

Сегодня рано утром в Екатеринбурге горел продуктовый магазин.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, около 6 утра поступил сигнал о пожаре на улице Бахчиванджи: на площади в 50 кв.м. горела кровля здания магазина "Монетка". В тушении были задействованы семь единиц техники и 23 человека личного состава.

Как уточнили в МЧС, на момент случившегося в здании магазина людей не было, пострадавших нет. В течение 20 минут пожарные справились с огнем, точная причина возгорания сейчас устанавливается.