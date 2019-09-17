09 Октября 2020
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Политика Центральный ФО В России
Светлана Опенышева в &quot;шоколадной ванне&quot; (2019) | Фото: instagram.com/Светлана Опенышева

Губернатор Ульяновской области поручил проверить советницу после селфи в "шоколадной ванне"

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести проверку в отношении руководителя IT-корпорации региона Светланы Опенышевой после селфи в "шоколадной" ванне.

55-летняя чиновница - бывший руководитель аппарата губернатора и правительства региона. Является советником губернатора и возглавляет областное учреждение "Правительство для граждан".

Женщина опубликовала на своей странице в инстаграм фотографию из отпуска в Азербайджане в "лечебной нефти". "Много шоколада не бывает", - так была подписана фотография, которую позже чиновница удалила.

Светлана Опенышева в "шоколадной ванне"(2019)|Фото: instagram.com/Светлана Опенышева

По словам губернатора, любое нескромное отношение будет пресекаться. Морозов назвал этот поступок "чудачеством". "Нужно жить более скромно", - цитирует Морозова его пресс-секретарь Тимофей Гончарук в Twitter.

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Губернатор Ульяновской области поручил проверить советницу после селфи в "шоколадной ванне"

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Теги: Светлана Опенышева, Сергей Морозов, шоколадная ванна



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