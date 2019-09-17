Губернатор Ульяновской области поручил проверить советницу после селфи в "шоколадной ванне"
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести проверку в отношении руководителя IT-корпорации региона Светланы Опенышевой после селфи в "шоколадной" ванне.
55-летняя чиновница - бывший руководитель аппарата губернатора и правительства региона. Является советником губернатора и возглавляет областное учреждение "Правительство для граждан".
Женщина опубликовала на своей странице в инстаграм фотографию из отпуска в Азербайджане в "лечебной нефти". "Много шоколада не бывает", - так была подписана фотография, которую позже чиновница удалила.
По словам губернатора, любое нескромное отношение будет пресекаться. Морозов назвал этот поступок "чудачеством". "Нужно жить более скромно", - цитирует Морозова его пресс-секретарь Тимофей Гончарук в Twitter.
Губернатор: «Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно».— Тимофей Гончарук (@t_goncharuk) 16 сентября 2019 г.