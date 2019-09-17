В Саратове изнасиловали врача поликлиники

В Саратове неизвестный мужчина изнасиловал врача поликлиники.

Примерно в 17.30 16 сентября работница поликлиники поехала на вызов в дом пациента, который живет в Завокзальном поселке, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Саратовской области.

Врач не могла найти адрес и попросила помочь прохожего. Он сказал, что проводит женщину на адрес. В какой-то момент, оглянувшись по сторонам и увидев, что рядом нет людей, злоумышленник схватил женщину за шею, уронил ее на землю и изнасиловал.

Женщина обратилась в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело, насильника ищут.