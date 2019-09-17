09 Октября 2020
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Остров 90-х, Ельцин-Центр (2016) | Фото: Накануне.RU

Правление "Мемориала" соберется в "Ельцин-центре". В организации попросили помочь свердловского омбудсмена

С 24 по 28 сентября 2019 года в Екатеринбурге пройдет заседание правления Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал". В 2016 году организация была включена в список "иностранных агентов".
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Из приведенной выписки Минюста РФ на портале государственных услуг известно, что спонсорами "Мемориала" на период признания иноагентом являлось множество зарубежных фондов, таких как Фонд Сороса, Национальный фонд в поддержку демократии (NED), Фонд Макартуров (John and Catherine MacArthur Foundation), Европейский фонд в поддержку демократии (EED) и даже МИД Польши, эксперты склонны полагать, что подобные иностранные организации использовались разведсообществом США для организации "цветных революций" по всему миру.

Приглашением таких гостей в "Ельцин-центр" давно никакого не удивишь, однако примечательно в этой связи другое. Иноагент обратился за помощью в организации встречи к уполномоченному по правам человека Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Выездное заседание будет посвящено увековечиванию памяти жертв политических репрессий, также пройдет конференция из цикла "История сталинизма".

От омбудсмена же "мемориальцы" просят помощи в организации заседания правления, в договоренности с центром Ельцина, в проживании в гостинице и поездке к мемориалу на 12 км, это следует из письма за подписью исполнительного директора "Мемориала" госпожи Жемковой, которое публикует портал "Мягкая сила".

Отметим, что "Мемориал" давно занимается темой политических репрессий, эту работу на Урале ведет и Мерзлякова, впрочем, сотрудничество с омбудсменом, если таковое имеется, не может не вызывать вопросов. При этом вот что заявлял Накануне.RU о правозащитной деятельности на теме репрессий главный научный сотрудник Института российской истории РАН, выпускник Историко-архивного института Юрий Жуков:

историк Юрий Жуков(2018)|Фото: tsargrad.tv"Реальные цифры осужденных уже не раз назывались, и они совсем не такие, как фантастика "барона Мюнхгаузена" – Солженицына. Дело в том, что где-то 700 тыс. человек было расстреляно с 1921 г. по 1953 г. И какие же это "невинные люди", если большинство из них – это диверсанты, "власовцы", изменники Родины, насильники, убийцы, грабители, в том числе и политические? В "Мемориале", насколько можно судить, выполняют чей-то заказ – им нужно доказать, что "расстреливали всех не глядя". И некому было пахать землю, стоять у станка, ни, тем более, воевать в Великую Отечественную войну, если верить их фантастическим легендам".

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Правление "Мемориала" соберется в "Ельцин-центре". В организации попросили помочь свердловского омбудсмена

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Теги: Мерзлякова. Пастухова, мемориал, СПЧ



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