Медведев включил Куйвашева в состав оргкомитета Универсиады в Екатеринбурге

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев включен в состав федерального оргкомитета по подготовке и проведению Всемирной летней Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации.

Возглавила оргкомитет зампредседателя Правительства Ольга Голодец, ее заместителями стали министр спорта России Павел Колобков и Евгений Куйвашев, а также президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов. Средний Урал в оргкомитете также представляют сенатор Аркадий Чернецкий, первый заместитель главы региона Алексей Орлов, замгубернатора Сергей Швиндт, министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

В составе организационного комитета и генеральный директор АНО "Универсиада-2023" Александр Чернов. Также туда включены представители бизнес-сообщества Урала – руководство УГМК-Холдинга, Русской медной компании, Трубной металлургической компании, ЧТПЗ и Сима-Ленда.

Напомним, Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Ранее Евгений Куйвашев потребовал от свердловских бизнесменов включиться в подготовку к мероприятию.