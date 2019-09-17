Полицейский стал советником главы Сургута

В Сургуте назначен советник главы города. Эту должность получил Владимир Бабушкин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Он будет курировать вопросы общественной безопасности, взаимодействовать с силовыми структурами.

Бабушкин родился 1 января 1964 г. в селе Нижнетобольское Белозерского района Курганской области. В 2003 г. окончил Уральский юридический институт МВД России, ему присуждена квалификация юрист-специалист по специальности "Юриспруденция". В 1984-2000 гг. служил в УВД Курганской области, в 2000-19 гг. – в сургутском УМВД. Женат, есть дети.