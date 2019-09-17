09 Октября 2020
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Администрация Сургута (2019) | Фото: Накануне.RU

Полицейский стал советником главы Сургута

В Сургуте назначен советник главы города. Эту должность получил Владимир Бабушкин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Он будет курировать вопросы общественной безопасности, взаимодействовать с силовыми структурами.

Бабушкин родился 1 января 1964 г. в селе Нижнетобольское Белозерского района Курганской области. В 2003 г. окончил Уральский юридический институт МВД России, ему присуждена квалификация юрист-специалист по специальности "Юриспруденция". В 1984-2000 гг. служил в УВД Курганской области, в 2000-19 гг. – в сургутском УМВД. Женат, есть дети.

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Полицейский стал советником главы Сургута

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Теги: Владимир Бабушкин, глава Сургута, советник, УМВД по Сургуту, УМВД по Курганской области



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