Комарова назначила главу окружного департамента проектов

Губернатор Югры Наталья Комарова назначила главу департамента проектов, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей правительства региона.

Им стал Данила Голубев. До назначения он несколько месяцев возглавлял департамент в статусе исполняющего обязанности. Ранее Голубев работал инспектором в счетной палате Тюменской области, начальником финансового отдела "Тюменского нефтяного научного центра" (группа компаний "ТНК-ВР", "Роснефть"), начальником аналитического отдела филиала "Западно-Сибирский" банка "Открытие". С 2016 г. – замдиректора департамента проектного управления.

Прежний глава деппроектов, Юрий Южаков, сейчас как заместитель главы региона курирует сферы спорта и культуры. В штатное расписание деппроектов внесены изменения. В соответствии с ними должность, на которую назначен Данила Голубев – директор департамента проектного управления Югры.