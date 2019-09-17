09 Октября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (2019) | Фото: Накануне.RU

Комарова назначила главу окружного департамента проектов

Губернатор Югры Наталья Комарова назначила главу департамента проектов, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей правительства региона.

Им стал Данила Голубев. До назначения он несколько месяцев возглавлял департамент в статусе исполняющего обязанности. Ранее Голубев работал инспектором в счетной палате Тюменской области, начальником финансового отдела "Тюменского нефтяного научного центра" (группа компаний "ТНК-ВР", "Роснефть"), начальником аналитического отдела филиала "Западно-Сибирский" банка "Открытие". С 2016 г. – замдиректора департамента проектного управления.

Прежний глава деппроектов, Юрий Южаков, сейчас как заместитель главы региона курирует сферы спорта и культуры. В штатное расписание деппроектов внесены изменения. В соответствии с ними должность, на которую назначен Данила Голубев – директор департамента проектного управления Югры.

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Комарова назначила главу окружного департамента проектов

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Теги: Данила Голубев, Наталья Комарова, департамент проектов



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