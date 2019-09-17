СМИ: стоимость аренды квартир пошла вверх

Высокий потребительский спрос на фоне начала делового сезона и учебного года привел к резкому росту цен на съемное жилье в России.

В городах-миллионниках аренда стала дороже на 4–5%. По словам аналитиков, в ближайшее время ситуация на рынке сохранится: высокий спрос будут обеспечивать люди, откладывающие покупку квартир из-за подорожания жилья.

По данным ЦИАН, самым резким рост цен на жилье оказался в Воронеже: за месяц однокомнатные квартиры подорожали на 14%, до 15,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные — на 15%, до 27,9 тыс. руб.

На втором месте Краснодар, где цены выросли на 12%, до 20,4 тыс. руб. в месяц, и 8%, до 28,2 тыс. руб., соответственно.

Замыкает тройку Санкт-Петербург: аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир в городе за месяц выросла на 10%, до 30,3 тыс. руб. и 46,8 тыс. руб. в месяц соответственно, сообщает "Коммерсант".