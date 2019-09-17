ЧМ по боксу: двое россиян вышли в 1/8 финала

55 секунд понадобилось капитану российской сборной, бронзовому призеру Олимпийских Игр 2012 года Андрею Замковому, чтобы выйти в 1/8 финала чемпионата мира по боксу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе турнира, в первом раунде он нокаутировал бельгийца Набиля Мессауди.

За выход в четвертьфинал Замковой поспорит с канадцем Вьяттом Сэнфордом. Их поединок состоится 17 сентября.

Авторство еще одного нокаута в этот день принадлежит Максиму Бабанину. Во втором раунде он нокаутировал нокаутировал Энди Кристофера Эндаллу из Гренады и вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Екатеринбурге.

За выход в четвертьфинал Бабанин поспорит с армянином Гургеном Ованесяном. Их поединок состоится сегодня во время вечерней сессии.