В России ожидается рост цен на гречку

В России спрогнозировали цены на популярные крупы у жителей страны на ближайший крупяной сезон, который начался с 1 сентября и закончится 1 августа 2020 года.

По словам экспертов, подешевеет пшено и шлифованный рис, при этом дороже станет гречка, что приведет к росту розничной цены, сообщает телеканал "Звезда".

Как сообщалось ранее, на российском рынке круп за последние дни отмечается резкое падение оптовых цен на пшено.

Кроме того, падают цены на рис. Цены на гречку, напротив, растут. По словам экспертов, это связано с изменениями посевных площадей под крупяными культурами.

Динамика цен на рис за последние месяцы была разнонаправленной. До середины августа наблюдался небольшой рост, затем цены пошли вниз. Напротив, гречневая крупа, которая за последние годы все ценовые антирекорды, начала дорожать.

По словам экспертов, пока идет уборка крупяных культур, более точные прогнозы делать рано, сообщает "Интерфакс".