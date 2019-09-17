09 Октября 2020
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Экономика В России
водка, алкоголь, спиртное (2018) | Фото: Pixabay

Производители просят поднять цену на водку

Союз производителей алкогольной продукции направил в министерство финансов России предложение о повышении минимальной розничной цены на водку на 8,4%.

Как ожидается, она подорожает до 233 руб. за пол-литровую бутылку. Как сообщил президент союза Игорь Косарев, с 1 января 2020 года повышается акциз на водку с 523 руб. за литр чистого спирта до 544 руб. Кроме того, из-за активизации экспорта подорожала пшеница, которая является основой спиртового производства.

Также подорожало стекло. По словам эксперта, данные факторы должны быть учтены при формировании минимальной розничной цены на водку, сообщают "Ведомости".

Напомним, несколько лет назад Федеральная антимонопольная служба предложила ввести в оборот недорогую "народную" водку. Цены на нее целесообразно установить на уровне 100 руб. за бутылку. Ее производители, в свою очередь, должны платить меньший акциз на алкоголь, пишут "Ведомости" со ссылкой на доклад ФАС.

Эта мера призвана увеличить легальный оборот алкоголя, объясняют в ведомстве. Чтобы сохранить конкуренцию на рынке, объемы производства такой водки должны распределяться между производителями на конкурсной основе, желательно небольшими лотами.

Инициативу не поддержали в Минфине: "Бутылка водки не может стоить 100 руб., так как только размер акциза и НДС в себестоимости одной бутылки водки составляют 118 руб. Таким образом, снижение стоимости водки возможно только при условии снижения акциза, что приведет к выпадению федеральных и региональных доходов в пропорции 60 на 40".

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Производители просят поднять цену на водку

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Теги: водка, алкоголь



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