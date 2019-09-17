Центробанк оценил влияние демографии на российскую экономику

Демографическая ситуация в России продолжит сдерживать экономический рост страны в 2020–2022 годах.

Об этом следует из доклада Центробанка РФ. Сокращение численности экономически активного населения будет влиять на темп роста ВВП "даже с учетом положительного вклада от повышения пенсионного возраста".

По данным Банка России, дефицит предложения на рынке труда может отразиться на динамике заработных плат и потребления домашних хозяйств и оказать повышательное давление на инфляцию.

Влияние демографии на экономический рост и инфляцию ослабнет в том случае, если сокращение экономически активного населения будет компенсировано за счет повышения гибкости рынка труда, сокращения непроизводительных рабочих мест и привлечения мигрантов, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, естественная убыль населения России за четыре месяца текущего года составила 149 тыс. человек.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Россия катастрофически теряет население. "Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность", - сказала она.

По словам Голиковой, многие российские регионы сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как дорожно-транспортные происшествия, чтобы показать "лучшую статистику".

"В какой-то момент занижение стало невозможным, потому что критически стали расти группы прочих заболеваний и "группы заболеваний, от которых не умирают".