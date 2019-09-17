Пострадавшим от стихии россиянам обещают льготы по НДФЛ
Проект закона, который освобождает от подоходного налога выплаты пострадавшим от стихийных бедствий и терактов россиян, принят Госдумой в первом чтении.
Документ расширяет перечень доходов, не облагаемых НДФЛ. Так, освобождаются от налога выплаты пострадавшим от стихии, террористических актов и других чрезвычайных происшествий.
Кроме того, не будут платить НДФЛ получающие благотворительную помощь дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из семей, доходы которых меньше прожиточного минимума.
Также не будут подвержены налогообложению выходные пособия увольняемым работникам, сообщает РИА "Новости".