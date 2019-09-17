Россияне будут уходить в отпуск по новым правилам

С 1 октября жители России будут уходить в отпуск по новым правилам.

Теперь отдыхать станет проще - бумажной волокиты станет меньше. Со следующего месяца россияне смогут отправиться на отдых без бумажного заявления начальству - будет достаточно электронного документа.

Нововведение коснется организаций, в трудовом договоре которых закреплены условия об электронном документообороте.

Электронное заявление имеет такую же юридическую силу, как и бумажное. Старый способ ухода в отпуск сохранится в том случае, если работник собирается отправиться отдыхать вне установленного графика.

Кроме того, с 1 октября отпускные будут выплачивать за три рабочих дня до выхода на отдых, сообщает Утро.ру.