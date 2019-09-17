С-500 запустят в серийное производство в 2020 году

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 запустят в серийное производство в 2020 году.

Как сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, изначально ЗРК не будут продавать зарубежным партнерам. Одной из причин стало то, что С-400 пользуются большим спросом во всем мире. По словам Чемезова, некоторые элементы С-400 планируется производить в Турции и Индии.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что система прошла успешные испытания. По данным CNBC, "Россия утверждает, что система способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты, в том числе военные самолеты-невидимки F-22 и F-35".

В июне 2019 года член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков рассказал о превосходстве С-500 над американскими комплексами. По его словам, ракеты ЗРК С-500 способны поражать цель не только в пределах земной атмосферы, но и уничтожать космические аппараты.