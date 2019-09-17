Доллар и евро подешевели из-за повышения цен на нефть

Рубль сильно подорожал к доллару и евро.

Как передает корреспондент Накануне.RU, это произошло из-за роста стоимости нефти. Однако это может продлиться недолго, говорят аналитики.

Курс доллара, установленный Банком России на 17 сентября, составляет 63,82 руб., евро - 70,66 руб.

Пошли в рост и российские рынки: индекс Московской биржи вырос на 0,82%, РТС еще больше - на 1,4%.

Подорожание нефти вызвала атака беспилотников на нефтяные вышки в Саудовской Аравии, которая сократила добычу нефти.

Ранее аналитики швейцарского банка UBS сообщили, что рубль - "интересная валюта", которая усилится в ближайшее время. После того, как рубль оказался под давлением из-за очередного повышения санкционных рисков и падения цен на нефть, он смог удержаться от серьезного обесценивания.