09 Октября 2020
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Политика За рубежом
коллаж, Дональд Трамп, США, Сирия, взрыв, атака, огонь (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин напомнил Трампу о незаконности нахождения американских войск в Сирии

Президент России Владимир Путин напомнил о незаконности нахождения в Сирии американских военнослужащих.

По словам главы государства, правительство Башара Асада в Дамаске не давало разрешения на прибытие в страну армии США с целью борьбы с террористами. "Будем исходить из того, что принятое господином Дональдом Трампом решение о выводе американских военных будет реализовано и доведено до конца", — сказал Путин, сообщает ТАСС.

Ранее в Министерстве обороны США опровергли информацию о планах по сохранению американского контингента в Сирии. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд.

По словам представителя военного ведомства, информация, распространяемая местными СМИ, является недостоверной: Пентагон придерживается плана по выводу войск из Сирии, подчиняясь указу президента Дональда Трампа.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что тысяча американских военных останется на границе с Сирией согласно приказу свыше. В свою очередь, дипломаты страны, из которой продолжают уходить солдаты США, просят оставить государство в покое и не вмешиваться в его жизнь.

Напомним, недавно стало известно, что Пентагон закупает более 10 тыс. управляемых ракет для возможного применения их в будущем против России и Китая.

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Путин напомнил Трампу о незаконности нахождения американских войск в Сирии

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Теги: Сирия, Путин, Трамп



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