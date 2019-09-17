Еще в двух дворах Перми открылись мини-стадионы

Новые дворовые спортплощадки построены по инициативе депутатов Пермской городской думы по адресам Экскаваторная, 57 и Старцева, 5в. В результате в Перми к концу года будет уже 44 дворовых мини-стадиона во всех районах, сообщили Накануне.RU в пресс-центре парламента.

Депутат Василий Кузнецов отметил, что "интерес к площадкам очень большой и со стороны детей, и со стороны взрослых". По его мнению, сама идеология развития спорта и приобщение к здоровому образу жизни – осознанная пермяками необходимость.

Депутат Сергей Захаров на открытии мини-стадиона на ул.Экскаваторная сказал, что сегодня для детей созданы все условия, чтобы добиваться спортивных успехов. "Есть современные материалы, современное оборудование, и не в последнюю очередь этому способствуют неравнодушные люди, которые переживают за молодое поколение, за здоровый образ жизни и приходят к депутатам со своими идеями и предложениями", - сказал политик.

Депутат Ирина Горбунова – при ее поддержке появилась спортплощадка на Старцева – пояснила, что устройство мини-стадионов является частью благоустройства дворов, и все больше горожан получают возможность в шаговой доступности заниматься спортом.

Готов к работе новый спортивный стадион на базе школы №2 имени Татищева: оборудовано футбольное поле с прорезиненной беговой дорожкой, баскетбольная и волейбольная площадки. Также открыта новая площадка на улице Пихтовой, 28а.

В пресс-службе Пермской городской думы напомнили, что в регионе спортом и физкультурой регулярно занимается около 900 тыс. человек (36% населения региона). В соответствии с национальным проектом "Демография", утвержденным президентом РФ, к 2024 г. этот показатель планируется увеличить до 55%.