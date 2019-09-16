Крым хотят переименовать в Тавриду для "укрепления российского статуса"

Республику Крым могут переименовать в Тавриду и дать ей двойное название Крым-Таврида, какое ранее получили Якутия-Саха, Кемеровская область-Кузбасс и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

По данным, РГ, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду. "Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым - Таврида", - сказал он.

Ранее глава национально-культурной автономии крымских греков "Таврида" Иван Шонус предложил переименовать полуостров в Республику Крым – Таврида. По его словам, это позволит укрепить российский статус полуострова.

Таврида - одно из исторических названий древнего и средневекового Крымского полуострова, использовавшееся также и после его присоединения к России в 1783 году. В официальных документах Российской империи полуостров продолжал называться Крымом.