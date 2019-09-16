08 Октября 2020
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Крепость Судака, Крым (2015) | Фото: Накануне.RU

Крым хотят переименовать в Тавриду для "укрепления российского статуса"

Республику Крым могут переименовать в Тавриду и дать ей двойное название Крым-Таврида, какое ранее получили Якутия-Саха, Кемеровская область-Кузбасс и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. 

По данным, РГ, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду. "Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым - Таврида", - сказал он. 

Ранее глава национально-культурной автономии крымских греков "Таврида" Иван Шонус предложил переименовать полуостров в Республику Крым – Таврида. По его словам, это позволит укрепить российский статус полуострова. 

Таврида - одно из исторических названий древнего и средневекового Крымского полуострова, использовавшееся также и после его присоединения к России в 1783 году. В официальных документах Российской империи полуостров продолжал называться Крымом.

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Крым хотят переименовать в Тавриду для "укрепления российского статуса"

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Теги: крым таврида, таврида



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Развитие сюжета:

Ранее 17.09.2019 20:16 Мск "Не нужны и не актуальны". Глава Крыма выступил против переименования республики в Тавриду

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