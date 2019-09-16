Ямальские шаманы "почистили карму" Жириновскому

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прошел традиционный обряд очищения у ямальских шаманов. Выставочный чум Ямало-Ненецкого автономного округа установлен в московском парке "Зарядье" в рамках фестиваля фестиваля Русского географического общества.

Ямальцы предложили лидеру ЛДПР "очиститься" после того, как политик заинтересовался бубном и постучал в него.

"Снимите с меня всю порчу, недельный стресс снимите", – попросил Жириновский. Видео с посещением ямальской экспозиции было опубликовано на странице политика во "В контакте".

Отметим, что прошедшие 8 сентября выборы в Ямальском регионе принесли партии Жириновского неутешительные результаты.

Напомним, Ямало-Ненецкий автономный округ представляет туристический потенциал на IV Фестивале Русского географического общества, который проходит с 13 по 22 сентября в московском парке "Зарядье". На время фестиваля на территории парка установили инсталляции, среди которых и ямальский чум. В традиционном жилище северных кочевников арктического региона все желающие могут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению сувениров из кости оленя, лося и бивня мамонта. "Национальные ненецкие песни в исполнении Татьяны Лар, руководителя фольклорной группы "Вы’сей" ("Сердце тундры"), познакомят москвичей и гостей столицы с тайнами северной души, позволят открыть Ямал как территорию гостеприимства и полярной экзотики", - обещают организаторы.