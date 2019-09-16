08 Октября 2020
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Политика
Виктор Хоржиров (2019) | Фото: youtube.com

В Росгвардии рассказали о наказании сотрудника за призыв "не выполнять преступные приказы"

На сотрудника ФГУП "Охрана" из Бурятии Виктора Хоржирова наложат дисциплинарное взыскание за нарушение условий контракта - во ФГУП сочли, что Хоржиров уделял недостаточное внимание обеспечению безопасности, так как занимался на рабочем месте записью видеоролика. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

Хоржиров записал видеообращение, в котором назвал задержания на митингах незаконными и призвал коллег из Росгвардии не выполнять "заведомо преступные приказы", а также не превышать полномочия. Человеком на видео, как подтвердили в Росгвардии, является Виктор Хоржиров, ранее безуспешно баллотировавшийся в городской совет депутатов Улан-Удэ. Сам сотрудник ФГУП признался, что слишком эмоционально отреагировал на итоги кампании.

Напомним, 9 сентября на площади Советов в Улан-Удэ начался стихийный митинг протеста, изначально люди собрались против задержания сторонников якутского шамана Алексея Габышева, а затем выступили против итогов выборов. Победу на выборах мэра одержал врио главы города Игорь Шутенков с результатом около 52%, а многие из собравшихся на площади были сторонниками кандидата от КПРФ Вячеслава Мархаева и заявили о подтасовках. В результате акции было несколько задержанных, в том числе депутат городского хурала Баир Цыренов и блогер Дмитрий Баиров, при этом полицейские и наряды ОМОНа, по утверждениям очевидцев, особо не стеснялись в мерах.

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В Росгвардии рассказали о наказании сотрудника за призыв "не выполнять преступные приказы"

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Теги: Росгвардия, Виктор Хоржиров



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