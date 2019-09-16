Навальный нарушает закон «О персональных данных», собирая сведения о россиянах через сайт «Умного голосования»

С помощью своего проекта «Умное голосование» («УГ») одиозный блогер Алексей Навальный собирал персональные данные пользователей. Такая база данных пользователей могла в дальнейшем использоваться для личного обогащения либо в будущих нелегальных акциях.

Проект «УГ» запомнится обществу как некая бесполезная затея, фактически не изменившая расклад политических сил во власти, но вызвавшая массу споров и недовольства. Между тем сам блогер не только потешил свои политические амбиции, но и получил личные данные (адрес электронной почты, возраст, адрес прописки) пользователей системы, которыми сможет в дальнейшем пользоваться по своему усмотрению.

Любопытно, что сайт продолжает функционировать даже после выборов. При регистрации система предлагает пользователю выбрать возраст. В проекте даже есть пункт «меньше 18 лет», но неизвестно, с какой целью он предусмотрен, ведь у несовершеннолетних пока нет права голоса. Очевидно, что система осуществляет сбор персональных данных пользователей, которые готовы оказать поддержку блогеру и его проектам независимо от возраста.

Ранее общество критиковало обработку персональных данных пользователей структурами Навального, в том числе и систему «УГ». Указывая свой электронный адрес, человек дает согласие на обработку персональных данных некому ООО «Страна приливов». При этом в Положении об обработке данных указывается еще и фонд «Пятое время года», который прекратил свою работу более шести месяцев назад. Судя по всему путаница создана умышленно и нарушает закон о персональных данных.

Несмотря на то, что ООО «Страна приливов» еще функционирует (в отличие от фонда), организация имеет право обрабатывать только персональные данные покупателей в магазине блогера, а работать с персональной информацией в системе «УГ» вообще не имеет права. Об этом свидетельствует карточка Роскомнадзора.

Ранее блогер уже пытался провернуть подобную схему, создав нелегальный «Профсоюз Навального». Удалось выяснить, что Навальный собирал базу данных для перепродажи западным структурам, а также при помощи полученных электронных адресов призывал людей жертвовать ему деньги. Иначе говоря, вместо поддержки Навального люди оказались замешаны в грязной игре блогера.

Известно, что Навальный только в Петербурге собрал около 37 тысяч адресов электронной почты. По Москве это количество намного больше. Учитывая, что проект охватил все российские регионы, то в распоряжении Навального находятся персональные данные сотен тысяч человек. Массовой рассылкой блогер сможет в дальнейшем призывать население помогать улучшить финансовое состояние «ФБК» или выходить на митинги. Блогер следует своей отработанной схеме. Очередным звеном в цепочке мошеннических схем блогера стал проект «УГ». Навальный традиционно играет на ожиданиях людей, чтобы обогатиться или получить политические дивиденды.