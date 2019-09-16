МОБ Свердловской области пикетировали из-за антикапиталистического шествия

У здания Министерства общественной безопасности Свердловской области сегодня прошёл одиночный пикет с целью привлечь внимание к проблеме согласования антикапиталистического шествия. Молодой человек с плакатом вышел с напоминанием о 31 статье Конституции, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, МОБ отказал несистемным левым в согласовании шествия в центре города 28 сентября. Предлогом стал фестиваль "Осень уральского следопыта", который, как выяснилось, запланирован на неделю ранее.

"Отказ, видимо, по фиктивной причине, нам ещё предстоит выяснить это в суде. Казалось бы, не должно быть никаких пересечений, но министерство общественной безопасности посчитало иначе. Это возмутительный способ давить любую низовую организацию и протестную активность. Наше шествие - это не что-то из разряда "навальнингов" так называемых. Оно ежегодно проводится в России, и я не вижу никаких причин его запрещать", - рассказал пикетирующий.