08 Октября 2020
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Наука и техника В России
МС-21-300 (2019) | Фото:irkut.com

МС-21-300 успешно совершил первый международный перелет

Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 успешно совершил первый международный перелет.

Лайнер прилетел на фестиваль авиации, космоса и технологий "Teknofest 2019", который проводится в Стамбуле, сообщает пресс-служба корпорации "Иркут".

В ходе перелета с аэродрома "Жуковский" (Московская область) в аэропорт Стамбула имени Ататюрка самолет преодолел свыше 2400 км за 3,5 часа.

Перелет прошел в штатном режиме. Часть маршрута впервые проходила над морем.

Серийное производство МС-21-300 планируется начать в 2021 году. Самолет уже имеет около 200 твердых заказов, сообщил ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме.

Первым заказчиком, который получит МС-21, будет "Аэрофлот": под его машины корпорация "Иркут" (входит в ОАК) уже разместила закупку на 20 комплектов (по два двигателя в каждом) силовых установок PW1400G (производит их United Technologies – подразделение американской Pratt&Whitney).

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МС-21-300 успешно совершил первый международный перелет

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Теги: МС-21-300, самолет



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