Снег засыпал север Ямала: жители лепят снеговиков

Север Ямало-Ненецкого автономного округа засыпает снегом. Фотографиями заснеженных дворов ямальцы делятся в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам ямальцев, снег выпал в поселке Новозаполярный, Тазовский, а также в Газ-Сале и в Сеномане. Жители других муниципалитетов ждут, когда "зима" доберется и до них.

Отметим, что некоторые жители Арктического региона уже успели слепить снеговиков. "С любовью с ЯНАО" - опубликовал интернет-пользователь Антон в группе "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте".

На прошлой неделе снег выпадал в Новом Уренгое, Надыме, Тазовском, Газ-Сале и других населенных пунктах Ямала. Правда, он практически сразу растаял.

Добавим, что по данным синоптиков, сейчас в вахтовом поселке на берегу Карского моря — плюс один градус и сильный ветер с порывами до 16-18 метров в секунду.