Кокорин и Мамаев завтра выйдут из колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут освобождены из колонии во вторник, 17 сентября.

По закону освобождение по УДО происходит в первой половине дня, сообщает Sport24.ru со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Белгородской области.

Напомним, 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области принял решение освободить отбывающих срок игроков. Главным аргументом, которым руководствовался суд, стали положительные характеристики от начальника ИК-4, где сидели футболисты.

Прокуратура не стала обжаловать решение об УДО. Обвинение поддержало ходатайства, поскольку спортсмены "зарекомендовали себя с положительной стороны". Полный срок у Кокорина должен был закончиться в декабре этого года, у Мамаева – в ноябре.

Брата Александра Кокорина - Кирилла - также освободят по УДО. О судьбе еще одного фигуранта дела - Александра Протасовицкого - не сообщается.

Напомним, Кокорина уже собирается вернуть себе питерский "Зенит", а в "Краснодаре" возвращение Мамаева пока не готовы комментировать.