Кокорин и Мамаев завтра выйдут из колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут освобождены из колонии во вторник, 17 сентября.
По закону освобождение по УДО происходит в первой половине дня, сообщает Sport24.ru со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Белгородской области.
Напомним, 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области принял решение освободить отбывающих срок игроков. Главным аргументом, которым руководствовался суд, стали положительные характеристики от начальника ИК-4, где сидели футболисты.
Прокуратура не стала обжаловать решение об УДО. Обвинение поддержало ходатайства, поскольку спортсмены "зарекомендовали себя с положительной стороны". Полный срок у Кокорина должен был закончиться в декабре этого года, у Мамаева – в ноябре.
Брата Александра Кокорина - Кирилла - также освободят по УДО. О судьбе еще одного фигуранта дела - Александра Протасовицкого - не сообщается.
Напомним, Кокорина уже собирается вернуть себе питерский "Зенит", а в "Краснодаре" возвращение Мамаева пока не готовы комментировать.