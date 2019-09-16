Новые депутаты думы Ноябрьска провели первое заседание и выбрали спикера

В думе Ноябрьска состоялось первое заседание нового состава парламента, избран спикер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Политиков поприветствовал и.о. главы города Алексей Романов. Он заявил, что все усилия, таланты, стремления, опыт и профессионализм депутатов будут направлены на дальнейшее развитие Ноябрьска.

"Хочу пожелать вам и в будущем активно проявлять себя. Ведь депутат – это человек, который находится в постоянном диалоге с жителями, знает о всех проблемах избирателей и помогает их решать", - сказал он.

Председателем думы депутаты большинством голосов избрали Ирину Ращупкину, заместителем председателя – Виктор Гордиенко.

Напомним, явка на думских выборах составила в Ноябрьске 27,3%. По итогам голосования в парламент прошли четыре оппозиционера.