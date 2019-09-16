08 Октября 2020
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Эскиз рисунка арт-объекта Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге (2019) | Фото: Пресс-служба фестиваля &quot;Стенограффия&quot;

Мэрия Екатеринбурга об обновленной работе Лампаса: Решено уйти от прошлой формы, чтобы избежать дальнейших разночтений

Члены рабочей комиссии по подготовке и проведению фестиваля уличного искусства "Стенограффия" на прошедшем в администрации Екатеринбурга заседании утвердили обновленный эскиз работы художника Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, объект в форме креста оскорбил чувства православных активистов настолько, что один из них пригрозил залить площадь кровью. После этого художник отказался от идеи креста в своем произведении. Сегодня стало известно, как выглядит обновленный эскиз арт-объекта.

Председатель комиссии - заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка отметила, что видоизмененная художественная композиция была разработана с учетом пожеланий горожан.

екатерина куземка, мэрия екатеринбурга(2019)|Фото:Борис Ярков

"Мы решили уйти от прошлой формы, чтобы избежать дальнейших разночтений концепции арт-объекта. Видоизмененная работа должна стать символом того, как различные стороны умеют слышать и слушать друг друга, а также находить компромисс при решении различных вопросов", - заявила Куземка.

Напомним, планировалось, что Лампас посетит уральскую столицу в августе, но в связи с пикетами православных активистов он отложил свой визит. Новые даты приезда художника в Екатеринбург сейчас уточняются.

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Мэрия Екатеринбурга об обновленной работе Лампаса: Решено уйти от прошлой формы, чтобы избежать дальнейших разночтений

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Теги: Покрас Лампас, мэрия, арт-объект, Екатеринбург



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